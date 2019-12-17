Очевидец: на Оборонной мужчина встал и побежал после падения с пятого этажа

Как сообщил Piter.TV очевидец, он стоял в пробке, после увиденного вызвал и скорую, и полицию.

На Оборонной улице с утра из окна пятого этажа выпал мужчина, который через некоторое время встал и скрылся в неизвестном направлении. Об этом в соцсетях сообщил очевидец.

Ехал на работу, в сторону Токсовского шоссе . Справа дом, с пятого этажа вылетает через окно человек! Сквозь дерево и падает, как мясо в тонкий слой снега. Кровь,крики, ох-ах! – написал Денис (орфография и пунктуация автора)

Как сообщил Piter.TV очевидец, он стоял в пробке, после увиденного вызвал и скорую, и полицию. Однако, через 3-4 минуты упавший мужчина встал и побежал. По мнению самого Дениса, неизвестный мог убежать обратно домой.

Он не рьян, но... обдолбан, – подытожил Денис (орфография и пунктуация автора)

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