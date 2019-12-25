Очевидец: из дома на Вавиловых вынесли труп

До этого жильцы долгое время жаловались на трупный запах и мух, но к ним никто не приезжал.

Рано утром в соцсетях появилась информация от имени жильцов дома Вавиловых, которым уже почти неделю покоя не дают рой мух и трупный запах. После обеда местная жительница Юлия рассказала Piter.TV, что из квартиры, в которой никто давно не открывает, вынесли тело.

Я с утра звонила и писала по различным инстанциям. Снова в полицию звонила. В итоге, наконец, приехали МЧС, взломали дверь, тело вынесли и окна там настежь. Конечно, запах у нас в квартире ужасный, сильнее, чем даже вчера. Но, раз источник устранили, ситуация должна улучшиться в ближайшее время, – рассказала Юлия

Но обиднее всего, как отметила местная жительница, то, что на помощь быстрее пришли посторонние обычные люди, а не полиция, к которой они уже обращались ранее.

Фото: ВК/ Неизданное ДТП и ЧП