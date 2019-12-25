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Очевидец: из дома на Вавиловых вынесли труп
Сегодня, 13:22
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nastya960

Очевидец: из дома на Вавиловых вынесли труп

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До этого жильцы долгое время жаловались на трупный запах и мух, но к ним никто не приезжал.

Рано утром в соцсетях появилась информация от имени жильцов дома Вавиловых, которым уже почти неделю покоя не дают рой мух и трупный запах. После обеда местная жительница Юлия рассказала Piter.TV, что из квартиры, в которой никто давно не открывает, вынесли тело. 

Я с утра звонила и писала по различным инстанциям. Снова в полицию звонила. В итоге, наконец, приехали МЧС, взломали дверь, тело вынесли и окна там настежь. Конечно, запах у нас в квартире ужасный, сильнее, чем даже вчера. Но, раз источник устранили, ситуация должна улучшиться в ближайшее время,

– рассказала Юлия

Но обиднее всего, как отметила местная жительница, то, что на помощь быстрее пришли посторонние обычные люди, а не полиция, к которой они уже обращались ранее. 

Фото: ВК/ Неизданное ДТП и ЧП

Теги: вавиловых, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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