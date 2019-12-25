Трупный запах и рой мух беспокоят жителей дома на Вавиловых

Полиция заявила, что ранее в квартире ничего не нашли.

Жители дома 11/4 на улице Вавиловых в Петербурге жалуются в социальных сетях о жуткой вони и рое мух, которые появились в их квартирах. Запах, похожий на трупный, появился около недели назад, в квартире, из которой доносится "амбре", дверь никто не открывает.

В комнате данной квартиры сутками горит свет. Одна из жительниц дома уже обратилась в полицию, где ей ответили, что ранее данное помещение проверяли и трупа там не нашли.

Мы обратились службу СЭС, чтобы обработали нам квартиру. К нам приехали и подтвердили, что запах этот ни с чем не спутать, что это запах разложения, – рассказала Юлия Работинская

Не зная уже куда звонить, петербурженка обратилась в соцсети за советом.

Фото: ВК/ Неизданное ДТП и ЧП (Юлия Работинская)