Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске

10-летний мальчик обварил ноги и находится в ожоговом центре.

Юный омич обварил ноги около своего дома, провалившись в яму с кипятком.

Накануне, 29 июля, в ожоговый центр Омска поступил ребенок с ожогами 2 и 3 степени обеих ног. Как выяснилось, 10-летний мальчик шел домой. По дороге стал обходить лужу, которая образовалась из-за прорыва трубы, и провалился в яму с кипятком.

Следственные органы по данному факту назначили проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. СУ СК РФ по Омской области сообщает, что уже установлена организация – застройщика, на чьем балансе находится трубопровод.

действиям (бездействию) должностных лиц данной организации по обслуживанию объекта будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ. СУ СК РФ по Омской области

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Фото: СУ СК РФ по Омской области