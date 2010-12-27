Под Омском скатившаяся "Газель" переехала своих хозяев

Машина самопроизвольно скатилась под уклон и насмерть задавила 40-летнюю женщину.

В Омской области автомобиль "Газель" наехала на своих хозяев.

ЧП произошло накануне, 29 июля, в поселке Чернолучинский на берегу Иртыша. 40-летняя женщина и 49-летний мужчина приехали на отдых на "Газели" и оставили ее на возвышении. В один из моментов машина самопроизвольно скатилась под уклон. Мужчина пытался предотвратить трагедию, пытаясь удержать машину. Ему переломало ноги. "Газель" переехала женщину и задавила насмерть.

Следственные органы проводят проверку по факту несчастного случая на берегу Иртыша. По реультатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: olxlo.ru