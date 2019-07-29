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В Крыму в лобовом ДТП погиб ребенок, еще четверо детей в больнице

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В сети опубликованы кадры видео с места жуткой лобовой аварии на трассе "Таврида в Крыму".

Жуткое лобовое ДТП произошло в Крыму накануне денем, 28 июля.

Сообщается, что автомобиль SsangYong ехал по направлению из Керчи в сторону Феодосии и выехал на встречную полосу движения. Там он совершил лобовое столкновение с автомобилем "Мерседес", а затем по касательной задел еще два встречных автомобиля.

В результате ДТП 5 детей и два водителя из автомобилей "Мерседес" и SsangYong с травмами попали в больницу. Несмотря на усилия медиков, в реанимационном отделении больницы Феодосии от полученных травм скончалась девочка. В каком автомобиле она находилась на момент аварии, не уточняется.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

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Видео: Instagram/crimeainfogram

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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