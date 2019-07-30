Пес Пират умер спустя год после падения в кипяток

У собаки случился приступ эпилепсии.

В субботу, 27 июля в Петербурге умер пес по кличке Пират, за которым почти год ухаживали волонтеры. В июне у него начались проблемы с сердцем, а затем случился приступ эпилепсии. Об этом сообщили на странице группы помощи ВКонтакте.

Общественники до последнего надеялись на выздоровление собаки. Они рассказали, что временами Пират выходил на улицу и хорошо себя чувствовал.

Сейчас собираюсь в приют, но не для того, чтобы увидеть Пиратика. Когда я доеду, его уже отпустят на радугу. У Пирата приступ эпилепсии длится уже более часа. Врачи сказали, что надо отпустить собаку. Волонтер группы помощи

Многие петербуржцы пересылали волонтерам деньги на операции для собаки. Они попросили не удалять фотографии Пирата из социальных сетей, а оставить их на память.

Напомним, что 12 августа 2018 года бездомный пес обварился в яме с кипятком у детского садика №62 на проспекте Большевиков. Тогда ему на помощь пришли местные жители.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Василеостровском районе горел "Торговый остров".

Фото, видео: Поможем славному песику Пирату / ВКонтакте