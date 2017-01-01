В Василеостровском районе горел "Торговый остров"

Пожарные потушили его за 2,5 часа.

В понедельник, 30 июля в торговом центре "Торговый остров" на Среднем проспекте, 36 Васильевского острова начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Огонь охватил пристройку площадью в 15 кв. метров на крыше здания. Спасателей вызвали в 1:45. На место выехали 65 пожарных и 15 единиц техники. Они ликвидировали пламя в 4:15.

Сведений о пострадавших нет.

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Фото: Pixabay