Элементы пиротехники полетели на зрителей во время салюта в честь дня ВМФ

В понедельник, 29 июля, в социальную сеть ВКонтакте пользователи выложили фотографии, на которых запечатлены осколки пиротехники, падающие на них во время салюта в честь дня ВМФ.
Зрители не на шутку испугались, ведь совсем недавно от разрывов снаряда в Белоруссии погибла женщина. Но известно, что за выстрелы с пляжа Петропавловской крепости были целиком ответственны военные, а не компания, замешанная в недавней трагедии.
Предполагается, что организаторы салюта не учли сильный ветер, который дул в сторону Дворцового моста, переполненного людьми, и доносил прямо под ноги зрителей остатки фейерверков.
"В воздухе они разрываются, но по закону физики не успевают сгореть, поэтому и падают вниз согласно той же физики", — предположили пользователи Вконтакте.
Фото: vk.com/spb_today
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