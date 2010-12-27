Элементы пиротехники полетели на зрителей во время салюта в честь дня ВМФ

Никто из людей не пострадал.

В понедельник, 29 июля, в социальную сеть ВКонтакте пользователи выложили фотографии, на которых запечатлены осколки пиротехники, падающие на них во время салюта в честь дня ВМФ.

Зрители не на шутку испугались, ведь совсем недавно от разрывов снаряда в Белоруссии погибла женщина. Но известно, что за выстрелы с пляжа Петропавловской крепости были целиком ответственны военные, а не компания, замешанная в недавней трагедии.

Предполагается, что организаторы салюта не учли сильный ветер, который дул в сторону Дворцового моста, переполненного людьми, и доносил прямо под ноги зрителей остатки фейерверков.

"В воздухе они разрываются, но по закону физики не успевают сгореть, поэтому и падают вниз согласно той же физики", — предположили пользователи Вконтакте.

Фото: vk.com/spb_today