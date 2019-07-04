В Минске праздничный салют убил женщину

В сети опубликовано видео с моментом смертельного салюта.

Накануне, 3 июля, в Минске во время праздничного салюта погибла женщина. Еще 3 человека пострадали.

В Минске 3 июля проходили праздничные мероприятия посвященные Дню Независимости Белоруссии, которые закончились праздничным салютом. Во время салюта несколько ракетниц взорвались в салютных установках. В результате ЧП разбились стекла в близрасположенных зданиях. А также ранены были 4 человека. Несмотря на все усилия медиков, женщина 1955 года рождения от полученных ранений скончалась.

Следственные органы Белоруссии по данному факту проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: BAZA