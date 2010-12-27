Француз отравился психотропным веществом на 10-й Красноармейской улице

Его доставили в клинику на Будапештской улице в состоянии средней тяжести.

В четверг, 29 августа, в Адмиралтейском районе обнаружили 32-летнего гражданина Франции, который отравился неизвестным психотропным веществом. Мужчину около 6:00 подобрали у дома №21 на 10-й Красноармейской улице и отвезли в клинику на Будапештской улице. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Врачи оценили состояние пациента как средней степени тяжести. По крайне мере, мужчина был достаточно здоров, чтобы отказаться называть свой адрес и обстоятельства происшествия. Телефона у иностранца не оказалось. Впрочем, полиция выяснила, что 23 декабря 2018 года француз зарегистрировался на Воронежской улице. Также известно, что у мужчины арабская национальность.

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