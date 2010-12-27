Водитель Audi порезал пассажира Renault Logan на проспекте Большевиков

Злоумышленник уехал в автомобиле с номерами Волгоградской области.

В четверг, 29 августа, в Невском районе дорожный конфликт закончился поножовщиной. По предварительным данным, инцидент произошел около 21:00 у дома №21 на проспекте Большевиков. Неизвестный мужчина из черной Audi подошел к Renault Logan, открыл пассажирскую дверь и несколько раз ударил ножом в правую ногу 29-летнего петербуржца. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавший в этот же день обратился в полицию. Он рассказал, что смог разглядеть на автомобиле злоумышленника номера Волгоградской области. Сам преступник обладал европейской внешностью и возрастом в районе 40-45 лет.

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Фото: Pixabay