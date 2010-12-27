Адвокат из Ломоносовского района застрелил двух собак в отместку за убитых кур

Подозреваемый заявил полицейским о своей непричастности к убийству.

В четверг, 29 августа, в Ломоносовском районе Ленобласти мужчина расстрелял двух собак. Инцидент произошел около 19:30 на Шоссейной улице в деревне Новая Буря. По предварительным данным, животных убил 46-летний местный житель, который работает адвокатом. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Очевидцы рассказали, что стрелок ехал на квадроцикле и остановился у дома 39-летнего дачника. Сначала местные жители услышали пять хлопком, а затем скулеж собаки. Как пояснил владелец животных, погибли две самки: метис хаски и еще один пес.

После содеянного злоумышленник умчался в сторону деревни Лопухинка, но через 10-15 минут вернулся обратно. Он пояснил, что застрелил собак в отместку за убитых кур, а также добавил, что животные кидались на детей и его знакомых.

Когда полицейские нашли подозреваемого, адвокат заявил, что никого не убивал и проезжал мимо ради интереса. От письменных заявлений мужчина отказался, но зато признал, что владеет несколькими единицами оружия.

На данный момент правоохранители ждут ветеринарное заключение о причине смерти животных. Убитых собак отправили на вскрытие, после которого в течение трех суток примут процессуальное решение.

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Фото: Pixabay