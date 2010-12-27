За похищенного бизнесмена из Кировского района потребовали 200 тысяч долларов

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту похищения бизнесмена из Кировского района. Мужчина пропал без вести 27 августа, после чего злоумышленники прислали его гражданской жене СМС-сообщение с требованием выкупа. На данный момент правоохранители рассматривают версию об умышленном убийстве. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Выяснилось, что преступники были готовы вернуть похищенного владельца компании по производству упаковки за 200 тыс. долларов. Кто именно мог взять мужчину в заложники, пока не известно, но обратившаяся в полицию женщина рассказала, что предприниматель задолжал деньги неким людям.

Также сотрудники правопорядка установили личность подозреваемого 38-летнего безработного мигранта. Правда, мужчина категорически отрицал, что отправлял сообщение с требованием выкупа. Пока что поиски бизнесмена и его похитителей продолжаются.

Напомним, что в последний раз бизнесмена видели у дома на Ленинском проспекте. Он уехал на Toyota Corolla.

Фото: Pixabay