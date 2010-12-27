Злоумышленники похитили бизнесмена из Кировского района и потребовали выкуп

Гражданская жена похищенного рассказала, что у мужчины были некие долговые обязательства перед неизвестными людьми.

В четверг, 29 августа, в полицию Кировского района поступили сведения о похищении человека и требовании выкупа. По предварительным данным, злоумышленники взяли в заложники владельца компании по производству упаковки. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Тревогу забила 39-летняя гражданская жена похищенного. По словам женщины, утром 27 августа ее 41-летний сожитель уехал из дома на Ленинском проспекте на Toyota Corolla. Мужчина прихватил с собой паспорт, права на иномарку и документы на фирму. Затем предприниматель пропал, а 29 августа в 3:40 злоумышленники прислали его жене СМС-сообщение с требованием выкупа. При этом ранее у похищенного петербуржца были некие долговые обязательства перед неизвестными людьми.

На данный момент сотрудники правопорядка проверяют полученную информацию. Подробности происшествия уточняются. Известно, что обратившаяся в полицию женщина работает заместителем управляющего банка.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что иранского студента заподозрили в изнасиловании третьекурсницы на Монетной улице.

Фото: Pixabay