Ребенок попал под электричку в Колпино

Поезд сбил подростка возле станции под Петербургом.

3 мая в полицию обратилась мать учащегося восьмого класса Красноборской средней школы Тосненского района с сообщением о том, что связь с ребенком полностью пропала. Санкт-Петербургское линейное управление МВД на транспорте предоставило полицейским сведения о том, что пропавший находится в больнице.

Восьмиклассник был доставлен в Институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе с тяжелыми травмами. По предварительной информации, он попал под колеса поезда возле железнодорожной станции Колпино. Была диагностирована открытая черпно-мозговая травма, шок 2 степени, перелом основания черепа, множественные ушибы. Состояние оценивается как крайне тяжелое. Обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками полиции.

Инциденты с детьми, получающими травмы на железнодорожных путях, не единичны. 26 декабря прошлого года 11-летний мальчик упал под колеса грузового поезда, на котором пытался прокатиться.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС по Ленобласти предупреждало о возросшем риске травмоопасных ситуаций вблизи железнодорожных путей в период майских праздников.

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