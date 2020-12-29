Дело 11-летнего петербуржца, потерявшего ноги под поездом, Бастрыкин взял на личный контроль

Инцидент произошел 26 декабря 2020 года.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного после трагедии с 11-летним ребенком, потерявшем обе ноги на юге Петербурга. Мальчик был зацепером.

Инцидент произошел 26 декабря 2020 года, 11-летний школьник катался на грузовых поездах во Фрунзенском районе Петербурга. Когда поезд ехал вдоль Белградской улицы, ребенок не удержался и упал под колеса. Мальчика увидел машинист следующего поезда, он и вызвал врачей.

Александр Бастрыкин заинтересовался этим делом, когда услышал, что по одной из версий, к зацепингу мальчика подстрекали его знакомые. Мать пострадавшего рассказала, что в адрес сына даже поступали угрозы от сверстников. Поэтому расследование дела теперь находится на его личном контроле.

Фото: Piter.tv