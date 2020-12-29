Мать ребенка, который потерял ноги под поездом, назвала имена чиновников

Женщина рассказала, что ее сына долго уговаривали стать "зацепером" ученики из его школы.

В субботу, 16 января, мама 11-летнего мальчика , который потерял ноги под поездом после несчастного случая. Мария Петрова рассказала на странице в своей соцсети, кто виноват в трагедии.

Петербурженка заявила, что двое мальчиков 12 и 14 лет из школы сына долгое время уговаривали ребенка стать "зацепером", снять видео и выложить его на YouTube. Дети заставили его участвовать угрозами. Женщина сообщила, что подростки бросили его.

Они не паниковали, они ушли тихо. Ушли кустами, не бежали туда, где люди, где их могут увидеть рядом с местом происшествия. Уверенные, что видеокамер на "железке" нет (а это действительно так), что Аркаша - умрет и никому ничего не расскажет написала женщина.

Мария Петрова добавила, что по закону им ничего не будет, как и родителям.

Мария обратилась к подросткам, заявив, что сейчас они могли быть героями, если бы не оставили друга в беде. За случившееся, добавила она, по закону им ничего не будет, как и родителям. Последние, рассказала женщина, даже не позвонили ей.

Ранее мы писали, что в Петербурге после попадания 11-летнего мальчика под поезд возбудили дело.

Фото: Piter.TV