  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ребенок из Саудовской Аравии, выпавший из окна петербургского отеля, умер в больнице
Сегодня, 8:43
117
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ребенок из Саудовской Аравии, выпавший из окна петербургского отеля, умер в больнице

0 0

Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался около 13:00 в воскресенье.

Шестилетний мальчик, который выпал из окна пятого этажа гостиницы на Невском проспекте, скончался в Детской городской больнице им. Раухфуса. По данным Piter.TV, инцидент произошел вечером в субботу, 21 июля.

Ребенка немедленно госпитализировали. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы лобной и височной костей, ушиб легких, закрытую травму живота, разрыв печени, открытый перелом правой бедренной кости и перелом предплечий обеих рук.

Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался около 13:00 в воскресенье.

Ранее мы сообщили о том, что житель Петербурга погиб в аварии в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии