Житель Петербурга погиб в аварии в Ленобласти

Мужчина въехал в дерево.

В Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием петербуржца. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

По предварительным данным, днем 20 июля водитель LandRover 1984 года рождения на 45-м километре автодороги "Молодежное — Верхне-Черкасово" не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в дерево.

Скорость можете сами оценить. Очевидцы сообщают, что в салоне было очень много банок с консервами, запах чувствовался метров за 20 от ДТП. "Дорожный инспектор"

В результате аварии мужчина скончался на месте.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор