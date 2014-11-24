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Житель Петербурга погиб в аварии в Ленобласти
Сегодня, 17:00
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Житель Петербурга погиб в аварии в Ленобласти

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Мужчина въехал в дерево.

В Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием петербуржца. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте". 

По предварительным данным, днем 20 июля водитель LandRover 1984 года рождения на 45-м километре автодороги "Молодежное — Верхне-Черкасово" не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в дерево. 

Скорость можете сами оценить. Очевидцы сообщают, что в салоне было очень много банок с консервами, запах чувствовался метров за 20 от ДТП. 

"Дорожный инспектор"

В результате аварии мужчина скончался на месте. 

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвых туристок из Дагестана на каршеринге полицейские останавливали со стрельбой в Шушарах.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: дтп в ленобласти, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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