Нетрезвых туристок из Дагестана на каршеринге полицейские останавливали со стрельбой в Шушарах

Пострадала пассажирка 2004 года рождения.

В Шушарах задержали со стрельбой каршеринговый автомобиль Chery Tiggo. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Во время патрулирования ночью 21 июля инспекторы ДПС Госавтоинспекции Пушкинского района Петербурга заметили каршеринг и остановили его для проверки документов. На вопросы о принадлежности аккаунта в приложении водительница зависла, после чего резко уехала. Тогда началась погоня за машиной.

Управлявшая иномаркой не соблюдала ПДД, выезжая на встречную полосу движения, поэтому инспекторы применили табельное оружие и совершили восемь выстрелов. После попадания в заднее колесо каршеринг улетел в кювет. Из салона достали двух девушек из Дагестана 1994 и 2004 годов рождения.

Выяснилось, что аккаунт принадлежит другому человеку. Поскольку не было никаких объяснений по данному факту, это восприняли как угон.

Водительница, которая приехала в Петербург вчера, была с признаками опьянения. Примерная оценка ущерба – 3,5 млн рублей.

Составлены административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу движения). Пассажирку 2004 года рождения госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ (угон).

Ранее на Piter.TV: на проспекте Просвещения при укладке загорелся асфальт.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор