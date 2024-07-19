На проспекте Просвещения при укладке загорелся асфальт

Рабочие устранили огонь самостоятельно. Также им помогал водитель трамвая.

У дома 72 по проспекту Просвещения в Петербурге днем 19 июля во время дорожных работ загорелся асфальт. Инцидент произошел на разделительной полосе возле трамвайных путей, рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Предположительно, сотрудники подрядной организации, заправляя трамбовочную машину, разлили на дорогу топливо. Рабочие устранили огонь самостоятельно. Также им помогал водитель трамвая, который остановил состав и принес огнетушитель.

Ранее мы сообщали о том, что в период с 8 по 14 июля сотрудники МЧС России по Ленобласти помогли жителям 90 раз. Отмечается, что 54 вызова были связаны с пожарами.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург