За сутки в Петербурге из окон выпали два ребенка

Их госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени К. А. Раухфуса.

За прошедшие сутки минимум два ребенка выпали из окон в Петербурге. Их госпитализировали, пишет "Фонтанка" 21 июля.

Накануне днем мужчина позвонил в службу спасения с информацией о том, что со второго этажа дома в Выборгском районе выпала его шестилетняя дочь. Предварительно, девочку ненадолго оставили без присмотра. Ее в тяжелом состоянии доставили в Детскую городскую больницу №19 имени К. А. Раухфуса. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

Также ночью 20 июля с закрытой травмой живота, переломом лобной кости и другими травмами, в тяжелом состоянии, в то же медицинское учреждение госпитализировали еще одного шестилетнего мальчика, гражданина Саудовской Аравии. По предварительным данным, он выпал из окна пятого этажа гостиничного номера на Невском проспекте.

Ранее на Piter.TV: пятилетний мальчик выпал из окна коммуналки на Ушинского.

Фото: Piter.TV