В Новой Ладоге малыш выпал из окна с москитной сеткой и выжил

Годовалый ребёнок получил многочисленные травмы, за его жизнь борются врачи.

В городе Новая Ладога Волховского района Ленобласти из окна третьего этажа выпал полуторогодовалый малыш. Он выжил, но получил тяжёлые травмы. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент случился в воскресенье, 17 июля. Родители недосмотрели за ребёнком, он залез на окно и облокотился на москитную сетку, в результате чего произошло падение. Врачи диагностировали у малыша сочетанную и закрытую черепно-мозговую травму, а также переломом четырёх рёбер. Сейчас за его жизнь борются специалисты.

Отметим, что пострадавший ребёнок жил в полной семье, которая не состояла на учёте в органах опеки.

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Фото: Piter.TV