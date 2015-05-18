За шесть месяцев в Петербурге из окон выпали семь детей

По результатам рассмотрения одного из этих сообщений возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Петербурге летом участились случаи падения малышей из окон. А за шесть месяцев текущего года в поле зрения следственных подразделений ГСУ СК РФ по городу находилось семь сообщений о таких происшествиях из-за недосмотра взрослых, включая четыре случая выпадения детей из-за опоры на москитную сетку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 11 июля.

По результатам рассмотрения одного из этих сообщений возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, в июле зарегистрирован материал проверки по информации о падении из окна детской поликлиники двухлетнего ребенка.

Помните, несколько секунд без вашего внимания достаточно, чтобы случилась беда. Уберечь детей от несчастного случая можно, если соблюдать правила безопасности. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Чтобы избежать такого случая, важно убедиться в том, что окна в квартире оборудованы специальными ограничителями открывания и детскими замками. Для проветривания помещения необходимо использовать только вертикальный режим открытия окна.

Также нельзя оставлять малыша одного в комнате с открытым окном, даже, к примеру, чтобы быстро выключить плиту на кухне. В комнате, где проводит время ребенок, у окна не должно быть никакой мебели, с помощью которой он мог бы взобраться на подоконник.

Помимо этого, нельзя разрешать своим детям играть на подоконниках, чтобы они не привыкали к тому, что окно и подоконник – это место для их игр и развлечений.

Помните, что рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно! Она не может выдержать вес ребенка: крепления сетки мгновенно ломаются, и ребенок может упасть. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу вновь предупреждает: не оставляйте детей без присмотра! Безопасность детей – наша общая задача! Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Фото: Piter.TV