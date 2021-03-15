В поликлинике на Кораблестроителей малыш выпал из окна

У мальчика диагностировали ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

На Васильевском острове маленький мальчик выпал из окна поликлиники. Об этом стало известно Piter.tv.

Во втором часу дня 8 июля скорая приехала к детской городской поликлинике на улице Кораблестроителей. Оттуда медики госпитализировали в больницу двухлетнего мальчика. По предварительным данным, оставшись без присмотра мамы, малыш вылез в окно на лестнице между 2 и 3 этажами и упал на козырек между 2 и 1 этажами.

У мальчика диагностировали ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Накануне в Тайцах умер шестимесячный мальчик.

Фото: Piter.tv