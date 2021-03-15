В Тайцах умер шестимесячный мальчик

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Гатчинском районе Ленинградской области выясняют причину смерти грудного ребенка. Подробности стали известны Piter.tv.

В одну из квартир в посёлке Тайцы утром 8 июля прибыла скорой помощи. Медики лишь констатировали смерть шестимесячного мальчика. На теле не было внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Родители-мигранты погибшего малыша не смогли предъявить доказательства законного пребывания в РФ. На них составили протоколы о нарушении миграционного законодательства. Также 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка не состояли в законном браке. Мужчину поместили в камеру, девушку отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних.

На выходных двухмесячная девочка умерла в квартире на Галерной улице.

Фото: Piter.tv