Двухмесячная девочка умерла в квартире на Галерной улице

Девочка спала на диване с 39-летним отцом.

Двухмесячная девочка умерла в Адмиралтейском районе Петербурга. Подробности стали известны Piter.tv.

Рано утром 7 июля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в квартире на Галерной улице скончалась двухмесячная девочка. Прибывшие медики и правоохранители не нашли на теле малышки внешних признаков насильственной смерти.

Девочка спала на диване с 39-летним отцом. Мужчина утром обнаружил, что дочка не дышит. Семья полная, благополучная, на учете не состоит. В семье также есть 4-летний сын.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Тем временем врачи детской больницы им. Раухфуса борются за жизнь четырехлетнего ребенка, который выпал из окна 8-го этажа на улице Черкасова.

Фото: Piter.tv