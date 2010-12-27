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Региональное МЧС напоминает родителям, что опасно оставлять окна открытыми
Сегодня, 10:37
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nastya960
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Региональное МЧС напоминает родителям, что опасно оставлять окна открытыми

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Из-за жаркой погоды участились случаи падения детей из открытых окон.

Наступил летний период 2018 года, и многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:

  • Открывая окна в квартире и проветривая помещение, ребенок должен находиться под присмотром.
  • Нельзя разрешать детям выходить на балкон без взрослых. 
  • Около окна не должно стоять мебели, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал вниз.
  • Нельзя позволять детям прыгать на кроватях и диванах, находящихся недалеко от окна.
  • Следует помнить, что москитные сетки не защитят ваших детей от падения. Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается , как на окно, так и на неё. Часто дети выпадают вместе с этими сетками.
  • Лучше окна открывать сверху, а не снизу.
  • Стоит установить специальные замки безопасности на ручки и фиксаторы, которые не позволят открыть целиком окно.
  • Если вы что-то показываете ребёнку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребёнка за одежду.
  • Давайте детям уроки безопасности. Учите старших детей присматривать за младшими.
  • Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.

МЧС напоминает, что безопасность детей в руках взрослых!

Вчера мы сообщали о том, что в Ленинградской области рабочие чудом поймали выпавшего из окна мальчика.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области

Теги: дети , ленобласть , мчс , открытые окна , падение детей из окон
Категории: Лента новостей

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