В Ленинградской области рабочие чудом поймали выпавшего из окна мальчика

Следственный комитет по региону заинтересовался данным происшествием и проведет проверку.

Днем 17 июля 2018 года в поселке Дзержинский из окна выпал двухлетний ребенок. К счастью, почти у самой земли его поймали двое рабочих. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

Мальчик находился в гостях у своей бабушки, но она не досмотрела его и он выпал из окна 4-го этажа. На помощь подоспели двое мужчин, которые спасли мальчика. Схватить его им не удалось, но они затормозили падение, так что ребенок лишь слегка ударился о землю. Он отделался ушибом и после осмотра медиками, его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

За героическое спасение мальчика механизаторы ООО "Вираж" Дмитрий и Вадим получат благодарности и символические подарки из рук и.о.главы администрации Дзержинского сельского поселения Арсена Султанова и замглавы Ирины Степановой, уточнили в администрации поселка.

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