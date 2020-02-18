5-летний мальчик выпал из окна коммуналки на Ушинского

Он скончался в больнице.

Ребёнок погиб в больнице после падения из окна коммунальной квартиры в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Несчастный случай произошел 15 июля около 21:45 на улице Ушинского. Пятилетний мальчик выпал из кона квартиры на 7 этаже. Ребенка успели доставить в Педиатрический университет, где он вскоре скончался.

По предварительным данным, мальчик был в комнате с братьями 10 и 8 лет. Когда старший вышел из комнаты, самый маленький взял ручку от окна стеклопакета, открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней.

Семья полная, благополучная, снимает одну комнату в 8-комнатной коммунальной квартире. Вскоре они все должны были переехать в собственную квартиру.

За шесть месяцев в Петербурге из окон выпали семь детей.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)