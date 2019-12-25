Ребенок и двое взрослых утонули в море в Анапе

На их спасение отправились очевидцы - и не вернулись на берег.

В Анапе в море утонули двое мужчин и несовершеннолетний ребенок. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Согласно данным ведомства, ребенок пошел купаться в море в штормовую погоду, его стало уносить течением. На помощь бросились отец и его друг, однако, спасти не удалось: мужчины тоже пропали в воде. После этого на спасение отправились еще несколько очевидцев.

Родитель, его товарищ и ребенок не смогли справиться с течением, в отношении остальных граждан начата поисковая спасательная операция. из сообщения прокуратуры

По факту произошедшего прокуратурой организована проверка. На место ЧП отправились следователи. Отмечается, что пляж, где произошел инцидент, не был оборудован для отдыха.

Напомним, на Сочи обрушились обильные дожди 4 июля. По данным местных средств массовой информации, один человек погиб, двое пострадали. Власти города просят жителей подготовить документы и вещи для эвакуации из-за угрозы наводнения вследствие возможного выхода из берегов рек в Адлерском и Хостинском районах.

В городе включили сирены: население предупреждают о возможных подтоплениях. Кроме того, шквалистый ветер повредил ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов региона остались без света.

Ранее на Абхазию накануне обрушился шквалистый ветер, вследствие чего был нанесен ущерб объектам инфраструктуры.

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