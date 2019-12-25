Реаниматолог рассказал, как тренировать легкие, чтобы не заболеть тяжелой формой коронавируса

Надувайте шарик по 5-10 минут каждый день.

Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал, как натренировать легкие. Врач отметил, что такая тренировка, возможно, поможет при заболевании коронавирусом, ведь цель нового вируса – наши легкие. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Тренировка проста: нужно надувать обычный шарик по несколько раз в день в течение 5-10 минут. Благодаря такой гимнастике болезнь пройдет легче, а если заразился, то тренировка все равно поможет, считает Георгиев.

Георгиев рассказал, что одна из его пациенток лежала под ИВЛ и активно занималась тренировками, а сейчас уже дышит сама.

Отметим, что врач лечит тяжелобольных COVID-19 с начала эпидемии и даже сам переболел, но за три дня все симптомы пропали.

Ранее мы писали, что в России остановлен рост распространения коронавируса.

Фото: pixabay