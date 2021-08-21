Реальная зарплата в Петербурге в январе выросла на 4,7%

По данным Петростата на конец февраля 2026 года, средства не получили 86 сотрудников одной организации. Предприятие работает в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования.

Просроченная задолженность по заработной плате в Санкт-Петербурге на конец февраля 2026 года составила 22,6 млн рублей. Об этом сообщили в Петростате, уточнив, что сведения основаны на заявлениях организаций города.

На конец января лишь одно предприятие Северной столицы сообщило о наличии долгов перед сотрудниками. Заработанные средства не получили 86 человек. Задолженность образовалась у организации, занимающейся ремонтом и монтажом машин и оборудования.

Согласно данным статистического ведомства, опубликованным 27 марта, реальная заработная плата в январе выросла на 4,7% в Петербурге и на 2,5% в Ленинградской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось о погашении долгов на других предприятиях региона. В марте сотрудникам машиностроительного завода в Ленинградской области выплатили почти 58 млн рублей, которые им задерживали с августа по декабрь 2025 года. А в октябре монтажникам станции метро "Горный институт" после вмешательства прокуратуры перечислили 1,8 млн рублей — задолженность числилась за предприятием с 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что научно-исследовательские работы проведут в СИЗО "Кресты".

