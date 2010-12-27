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Развязка ЗСД с Новым шоссе откроется 3 сентября
Сегодня, 15:00
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Rybka123

Развязка ЗСД с Новым шоссе откроется 3 сентября

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Участок призван обеспечить быстрый доступ к Приморскому шоссе и Курортному району.

Во вторник, 3 сентября, откроется развязка Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Новым шоссе. Об этом сообщает "Фонтанка" ссылаясь на АО "ЗСД".

Развязка будет введена в эксплуатацию около 16.30. Участок призван обеспечить быстрый доступ к Приморскому шоссе и Курортному району.

Ответственными за работы выступало АО "Возрождение". На участке построили технологические съезды и путепровод, а также реконструировали участок Нового шоссе, создаст пешеходный переход и благоустроит территорию. Стоимость работ составила около 1 млрд рублей.

Ранее мы писали об открытии движения по Комендантскому и Богатырскому проспектам.

Фото: Piter.tv

Теги: зсд, новое шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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