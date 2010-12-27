Развязка ЗСД с Новым шоссе откроется 3 сентября

Участок призван обеспечить быстрый доступ к Приморскому шоссе и Курортному району.

Во вторник, 3 сентября, откроется развязка Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Новым шоссе. Об этом сообщает "Фонтанка" ссылаясь на АО "ЗСД".



Развязка будет введена в эксплуатацию около 16.30. Участок призван обеспечить быстрый доступ к Приморскому шоссе и Курортному району.



Ответственными за работы выступало АО "Возрождение". На участке построили технологические съезды и путепровод, а также реконструировали участок Нового шоссе, создаст пешеходный переход и благоустроит территорию. Стоимость работ составила около 1 млрд рублей.

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Фото: Piter.tv