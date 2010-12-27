По Комендантскому и Богатырскому проспектам пустили автомобили

Ремонтные работы велись с 2012 года.

Движение на Богатырском и Комендантском проспектах запущено. Об этом сообщили на сайте администрации Петербурга.



Согласно информации властей на участках полностью организованы движение автомобилей, общественного транспорта и работа светофоров. В дальнейшем работы продолжаться – будут сделаны "карманы" и переложены некоторые инженерные сети.



Напомним, что работы на Богатырском проспекте (от Гаккелевской улицы до Байконурской улицы) и на Комендантском проспекте (от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы) велись с 2012 и 2013 года соответственно.

Фото: gov.spb.ru