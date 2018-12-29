Единственный подрядчик захотел строить развязку ЗСД с Новым шоссе

К концу ноября объект будет сдан в эксплуатацию.

Строительством развязки ЗСД с Новым шоссе займется АО "Возрождение". Такие результаты конкурсного отбора огласили официальные представители на сайте государственных закупок. По данным заказчика АО "Западный скоростной диаметр", заявка на объект была подана только одним участником.

В результате было принято решение объявить конкурс несостоявшимся. Однако, контракт с подрядчиком подписан. Компания снизила изначальную стоимость предполагаемого договора с 847 миллионов рублей до 807 миллионов.

Согласно условиям, "Возрождение" построит технологические съезды и путепровод, а также реконструирует участок Нового шоссе, создаст пешеходный переход и благоустроит территорию. Объекты появятся в Петербурге к 30 ноября 2019 года.

Напомним, что ранее подрядчик занимался строительством трассы М-11, Пироговоского туннеля и Петербургским шоссе.

Фото: Piter.tv