Компания "Возрождение" оспорила конкурс на реставрацию Петропавловской крепости

Соответствующая жалоба поступила в ФАС. Компанию не устроили заявленные заказчиком критерии.

АО "Производственное объединение "Возрождение" подало жалобу в ФАС на заказчика реставрации фасадов ограды в южной части Петропавловской крепости. В результате конкурс более чем на 1,3 млрд рублей был приостановлен. С соответствующей документацией на портале ЕИС ознакомился Piter.TV.

Как выяснилось, компанию не устроил порядок оценки заявок потенциальных исполнителей, в частности, критерий "Квалификация участников закупки". В нём прописано, что подрядчику необходимо иметь за плечами как минимум 40 выполненных контрактов, при этом в расчёт не берётся их стоимость. Как отметили представители АО "Возрождение", портфолио компании включает множество работ в сфере сохранения объектов культурного наследия с объёмами более 3 млрд рублей. Тем не менее, контрактов меньше 40-ка, поэтому принять участие в конкурсе организация не может.

Об объявлении крупной закупки, связанной с ремонтами фасадов Петропавловской крепости, мы писали в начале августа. Заказчиком выступил Государственный музей истории Петербурга, размещением занимался городской Комитет по госзаказу. Планировалось, что работы затронут бастионы "Государев", "Нарышкин" и стену Трубецкого бастиона. Кроме того, в зоне ответственности подрядчика должны были находиться Иоанновский равелин, Екатерининская и Невская куртины.

Ранее мы сообщили о том, что Министерство культуры готово направить 966 млн рублей на реставрацию Троицкого собора Александро-Невской Лавры.

Фото: Piter.TV