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На это неделе один из заездов на ЗСД закроют на две ночи
Сегодня, 13:09
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nastya960

На это неделе один из заездов на ЗСД закроют на две ночи

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Закрыта будет развязка с Новым шоссе.

Один из заездов на ЗСД в Курортном районе будет закрыт для проезда в течение двух ночей. Об этом сообщили в приложении "Ваш ЗСД".

Закрыта будет развязка с Новым шоссе. Движение закроют в ночь на 10 и 12 декабря (с часа ночи до пяти утра).  На участке АО "Производственное объединение "Возрождение" будет проводить дорожные работы.

Въезд на Западный скоростной диаметр с трассы "Скандинавия" и с Зеленогорского шоссе останется открыт.

Суд ранее отказал петербуржцу в миллионном иске к АО "ЗСД"

Фото: Piter.tv

Теги: зсд, новое шоссе, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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