На это неделе один из заездов на ЗСД закроют на две ночи

Закрыта будет развязка с Новым шоссе.

Один из заездов на ЗСД в Курортном районе будет закрыт для проезда в течение двух ночей. Об этом сообщили в приложении "Ваш ЗСД".

Закрыта будет развязка с Новым шоссе. Движение закроют в ночь на 10 и 12 декабря (с часа ночи до пяти утра). На участке АО "Производственное объединение "Возрождение" будет проводить дорожные работы.

Въезд на Западный скоростной диаметр с трассы "Скандинавия" и с Зеленогорского шоссе останется открыт.

Суд ранее отказал петербуржцу в миллионном иске к АО "ЗСД"

Фото: Piter.tv