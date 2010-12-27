Суд отказал петербуржцу в миллионном иске к АО "ЗСД"

Мужчина хотел получить компенсацию за моральный вред.

В Куйбышевском районном суде отказали в компенсации петербуржцу, который подал иск против АО "ЗСД". Ранее мужчина с Канонерского острова обратился в инстанцию с намерением вернуть деньги за отключение газа. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону. Местный житель рассчитывал на возмещение одного миллиона рублей за моральный вред. Он утверждал, что компания предоставила недостоверную информацию сотрудникам "Петербург Газа". Те впоследствии и отключили газ в квартире.

Суд установил, что дом попал в зону санитарного разрыва при создании ЗСД. После этого здание признали непригодным для проживания. Власти занялись его расселением. в "ЗСД" заключили агентский договор с фирмой "Горжилобмен". Подрядчик решал жилищно-правовые вопросы с собственниками. После расселения дома объект перешел в собственность компании. Выкупленные помещения отключили от газоснабжения.

Ранее Piter.tv писал о том, что с октября камеры на ЗСД зафиксировали 260 тысяч превышений скорости.

Фото: Piter.tv

