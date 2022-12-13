Развожаев: Черноморский флот успешно отбил атаку надводных беспилотников

Также сработала система ПВО.

Украинские надводные беспилотники атаковали город Севастополь, но Черноморскому флоту России удалось вовремя отбить нападение аппаратуры противника в регионе. Соответствующей информацией с подписчиками поделился в собственном Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Дополнительно чиновник пояснил, что система противовоздушной обороны также выполнила задачу по воздушной цели. Специалист отметил, что боевые корабли не были повреждены, однако из-за ситуации повыбивало стекла в нескольких зданиях по улице Ленина и Доме Москвы. От взрывов ликвидированных морских дронов пострадавших или погибших нет.

Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Михаил Развожаев, глава города

Губернатор уточнил, что российские военные уверенно отразили атаку вражеских беспилотников. В настоящее время продолжается вестись контроль за обстановкой. Все оперативные службы готовы к экстренным ситуациям.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ