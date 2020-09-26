Развитие гольф-туризма обсуждали в Петербурге

Северная столица стала местом проведения сразу двух значимых событий в сфере туризма и спорта.

Стало известно, что в Петербурге состоялись два важных события в сфере туризма и спорта – "Петергофская Гольф Ассамблея" и "Кубок Губернатора Санкт-Петербурга". Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург" 26 сентября, для гостей была подготовлена обширная программа для любого уровня подготовки.

Новички могли принять участие в мастер-классах и покататься на гольф-карах, а профи – принять участие в титульном турнире. На деловой конференции, состоявшейся в этот же день, обсудили вопросы спроса туристов премиум-класса на гольф-поля Северной столицы и создание гольф-карты России.

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев описал потенциального "гольф"-гостя Петербурга как активно путешествующего человека, "меняющего поля". Такие туристы совмещают полноценную поездку со спортивным увлечением. отметил он.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга выпустил специальное обращение ко Всемирному дню туризма.

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