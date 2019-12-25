Беглов: Многие россияне выбрали Петербург для путешествия этим летом

Губернатор Петербурга выпустил специальное обращение ко Всемирному дню туризма.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город стал одним из первых, кто начал "перезагрузку" сферы туризма после пандемии коронавируса. Об этом и многом другом градоначальник рассказал в обращении ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Беглов напомнил, что в прошлом году город посетили более 10 млн туристов. Вклад туриндустрии в экономику составил 4,4% валового регионального продукта. В настоящее время в этой сфере трудятся более 107 тысяч человек, а в "высокий" сезон эта цифра возрастает до 300 тысяч, а с учетом смежных отраслей – до полумиллиона.

Пандемия коронавируса стала испытанием для отрасли туризма, которая стала постепенно восстанавливаться совсем недавно. Петербург стал одним из первых, начавших ее "перезагрузку", отметил губернатор. Он напомнил, что многие россияне выбрали Петербург для путешествия этим летом. Северная столица первой в стране прошла сертификацию по международным стандартам Safe Travels.

Губернатор напомнил, что в случае нормализации эпидемической ситуации в Петербурге планируется вводить для туристов и электронные визы, и окончательно открыть 7 степень свободы воздушного пространства. Беглов поблагодарил за любовь и преданность городу всех, кто трудится в туристской отрасли.

Ранее мы сообщали, что на Дворцовой площади собрались байкеры для того, чтобы отпраздновать завершение мотосезона. На центральной площади Петербурга собралось несколько тысяч мотоциклистов, которые в полдень выехали с Дворцовой площади в сторону Лахты.

Мероприятие было посвящено Всемирному дню туризма, который отмечают в Петербурге в этот уик-энд.

Фото: Александр Беглов / ВКонтакте