Байкеры в Петербурге устроили мотопробег в честь Всемирного дня туризма

Фотографии с мероприятия появляются в соцсетях.

В субботу, 26 сентября, на Дворцовой площади собрались байкеры для того, чтобы отпраздновать завершение мотосезона. На центральной площади Петербурга собралось несколько тысяч мотоциклистов, которые в полдень выехали с Дворцовой площади в сторону Лахты.

Фотографии с мероприятия появляются в соцсетях. Байкеры проехали через Троицкий мост, затем через Петровскую и Петроградскую набережные, по Сампсониевскому мосту и Пироговской набережной.

Заезд мотоциклистов в Петербурге состоялся в честь Всемирного дня туризма и стал первым мероприятием в программе "Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга". Ее подготовил городской комитет по развитию туризма.

Фото: Instagram / @mari_a787, @masloboev.roman, @kolosovvadim