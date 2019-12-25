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Байкеры в Петербурге устроили мотопробег в честь Всемирного дня туризма
Сегодня, 16:16
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Байкеры в Петербурге устроили мотопробег в честь Всемирного дня туризма

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Фотографии с мероприятия появляются в соцсетях.

В субботу, 26 сентября, на Дворцовой площади собрались байкеры для того, чтобы отпраздновать завершение мотосезона. На центральной площади Петербурга собралось несколько тысяч мотоциклистов, которые в полдень выехали с Дворцовой площади в сторону Лахты. 

Фотографии с мероприятия появляются в соцсетях. Байкеры проехали через Троицкий мост, затем через Петровскую и Петроградскую набережные, по Сампсониевскому мосту и Пироговской набережной.

Заезд мотоциклистов в Петербурге состоялся в честь Всемирного дня туризма и стал первым мероприятием в программе "Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга". Ее подготовил городской комитет по развитию туризма.

Фото: Instagram / @mari_a787, @masloboev.roman, @kolosovvadim

Теги: байкеры, мотоциклы, петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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