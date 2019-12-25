В честь Дня туризма в Петербурге проведут около 8 тысяч бесплатных экскурсий

Регистрация на события открыта на портале Visit Petersburg. На некоторые уже нет билетов – ажиотаж высок.

В уик-энд с 26 по 27 сентября в Петербурге пройдут бесплатные пешеходные, автобусные и водные экскурсии. Акция в поддержку восстановления туризма в городе приурочена ко Всемирному дню туризма. Об этом сообщили в Ростуризме.

В ведомстве отметили, что акция объединила более сотни партнеров в сфере туристической индустрии. Петербуржцам и гостям города доступны водные, автобусные, пешеходные экскурсии, а также посещения музеев и общественных пространств города.

Всего для туристов подготовлено около 8 тысяч разнообразных активностей. Регистрация на события открыта на портале Visit Petersburg. На некоторые уже нет билетов – ажиотаж высок.

Фото: Piter.tv