Развенчание мифа о превосходстве моногамии: немоногамные люди сообщают о счастливых отношениях

Исследование, опубликованное в "Журнале исследований секса", опровергает распространённое мнение о том, что моногамные отношения, определяемые как исключительная романтическая и сексуальная связь с одним партнёром, по своей сути лучше способствуют построению полноценных отношений по сравнению с альтернативными структурами.

Согласно новому всестороннему метаанализу, моногамные и немоногамные люди сообщают об одинаковом уровне удовлетворённости как своими отношениями, так и сексуальной жизнью. Хотя моногамия была преобладающим типом отношений на протяжении большей части современной западной истории, многие люди выбирают альтернативные структуры. Немоногамия включает в себя различные договорённости по обоюдному согласию, такие как свободные отношения, когда пары сохраняют романтическую, но не сексуальную исключительность, и полиаморию, которая предполагает наличие нескольких романтических отношений одновременно. Исследование, в котором были проанализированы данные 35 исследований с участием 24 489 человек из США, Канады, Австралии, Португалии, Италии и других стран, не выявило существенных различий в уровне удовлетворённости отношениями между людьми, состоящими в моногамных и немоногамных отношениях.

Часто считается, что моногамные отношения обеспечивают большее удовлетворение, близость, приверженность, страсть и доверие, чем немоногамные. Это распространённое убеждение — то, что мы называем "мифом о превосходстве моногамии", — часто подкрепляется стереотипами и нарративами в СМИ. ведущий автор, доцент Джоэл Андерсон, главный научный сотрудник Австралийского исследовательского центра сексуальности, здоровья и общества при Университете Ла Троб

Ученый объяснил, что результаты научной работы бросают вызов этому давнему представлению за пределами академических кругов, предоставляя дополнительные доказательства того, что люди, состоящие в немоногамных отношениях по обоюдному согласию, испытывают такой же уровень удовлетворённости отношениями и сексуальной жизнью, как и те, кто состоит в моногамных отношениях. Теория о том, почему были получены такие результаты, возможно, связана с тем, что является самой распространённой проблемой в отношениях — и, безусловно, самым распространённым фактором, приводящим к разрыву отношений, — неверностью.

Люди, состоящие в немоногамных отношениях, часто договариваются со своими партнёрами, что означает, что измена не является важным фактором в их отношениях, в то время как для тех, кто состоит в моногамных отношениях, это, естественно, душераздирающий опыт. ведущий автор, доцент Джоэл Андерсон

Анализ подгрупп показал, что уровень удовлетворённости оставался стабильным среди представителей разных демографических групп, включая ЛГБТК+ и гетеросексуальных участников, а также среди представителей разных типов немоногамных отношений по обоюдному согласию, таких как свободные отношения и полиамория, или таких аспектов удовлетворённости отношениями, как доверие, приверженность или близость.

Романтическое и сексуальное удовлетворение в значительной степени влияет на наше общее благополучие. Эти результаты ставят под сомнение некоторые распространённые заблуждения о немоногамных отношениях. Несмотря на то, что наши результаты демонстрируют сопоставимый уровень удовлетворённости, люди, состоящие в немоногамных отношениях, часто сталкиваются со стигматизацией, дискриминацией и препятствиями в получении медицинской помощи и юридического признания.

Мы видим, что в этих немоногамных отношениях есть крепкая связь, несмотря на то, что в большинстве обществ их отношения подвергаются критике, и несмотря на то, что к ним относятся по-разному или даже предвзято из-за структуры их отношений, которая считается отклонением от нормы. Джоэл Андерсон, социальный психолог

Автор работы подчеркнул, что исследование говорит о необходимости более инклюзивного подхода к различным структурам отношений. Медицинские работники, психотерапевты и политики должны признавать и поддерживать различные структуры отношений, а не считать моногамию нормой или идеалом. К ограничениям этого исследования можно отнести использование онлайн-выборочного метода, что может снизить его репрезентативность и возможность обобщения результатов. Более того, во всех исследованиях использовались сведения, полученные на основе самоотчётов, что может привести к предвзятости в группах, которые сталкивались со стигматизацией и могут стремиться оправдать свой выбор. Акцент на западных странах ограничивает понимание различных культурных взглядов на немоногамию.

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