"Центр" успешно поразил живую силу ВСУ вблизи Гродовки.

Российские разведывательные подразделения мотострелкового соединения группировки войск "Центр" во время штурма одной из лесополос, расположенной на подступах к населенному пункту Гродовка на территории Донецкой народной республики ликвидировали расчет минометной батареи местных боевиков, а также взяли в качестве трофея два украинских 82-миллиметровых миномета КБА-48М1. Из этих средств поражения бойцы ударили по отступающим силам националистов из армии киевского режима. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Первая тройка бойцов, позывной Бык, Таймыр и Юта, заползли на 20 метров от противника. Они выявили, что это минометная батарея с огромным количеством боеприпасов, с прицелами и с шестью бойцами, расположенными непосредственно на пути следования. командир взвода глубинной разведки с позывным "Юрист"

"Юрист" добавил, что удалось полностью взять минометную батарею под контроль. Далее военнослужащие получили приказ открыть огонь на поражение из трофейной техники по силам противника. В результате удалось поразить пехоту ВСУ, которая сидела в лесополосе далее.

ВС РФ при взятии Гродовки захватили минометы ВСУ и уничтожили из них противника.

Фото и видео: Минобороны России