Задача выполнена "Центром" на СВО.

Российское разведывательное подразделение из мотострелкового соединения "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на авдеевском направлении захватило два миномета противника, а затем использовала эти средства против сил отступающих боевиков. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что задача выполнена вблизи населенного пункта Гродовка.

Я дал приказ о немедленном штурме. Бойцы зашли, закидали гранатами, добили противника в стрелковом бою. Собственно, мы таким образом взяли полностью всю минометную батарею противника в качестве трофея. командир взвода глубинной разведки с позывным "Юрист"

После захвата минометов Вооруженных сил Украины, российские военнослужащие развернули их против армии киевского режима. Этим действием бойцы обеспечили поддержку своим штурмовым группам. Минометчик с позывным "Стрелок" применил оставшиеся у противника боеприпасы для огневой поддержки наступления. "Центр" успешно улучшил тактическое положение в районе Гродовки и сформировал условия для освобождения населенного пункта.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.

Фото и видео: Минобороны России