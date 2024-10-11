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ВС РФ при взятии Гродовки захватили минометы ВСУ и уничтожили из них противника

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Задача выполнена "Центром" на СВО.

Российское разведывательное подразделение из мотострелкового соединения "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на авдеевском направлении захватило два миномета противника, а затем использовала эти средства против сил отступающих боевиков. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.  Известно, что задача выполнена вблизи населенного пункта Гродовка.

Я дал приказ о немедленном штурме. Бойцы зашли, закидали гранатами, добили противника в стрелковом бою. Собственно, мы таким образом взяли полностью всю минометную батарею противника в качестве трофея.

командир взвода глубинной разведки с позывным "Юрист"

После захвата минометов Вооруженных сил Украины, российские военнослужащие развернули их против армии киевского режима. Этим действием бойцы обеспечили поддержку своим штурмовым группам. Минометчик с позывным "Стрелок" применил оставшиеся у противника боеприпасы для огневой поддержки наступления. "Центр" успешно  улучшил тактическое положение в районе Гродовки и сформировал условия для освобождения населенного пункта.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авдеевское направление, всу, гродовка, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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