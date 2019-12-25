Политик рассказал о том, что не уйдет на пенсию.

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков намекнул на планы баллотироваться в президенты Украины. Такое заявление политик сделал на брифинге с журналистами после его отставки. За решение убрать депутата с должности проголосовало большинство парламентариев. "За" выступили 284 человека, включая 215 из правящей партии "Слуга народа". Спикер уточнил, что не собирается уходить на пенсию.

Президентские выборы пока не начались. Раньше говорили, что из главы Верховной Рады никогда не получалось президентов, сегодня мы этот ограничитель убрали. Дмитрий Разумков, украинский депутат

Напомним, что офис президента Украины начал готовиться к отставке Дмитрия Разумкова еще в сентябре текущего года.

Спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти.

Фото: YouTube / Інформаційне управління Верховної Ради України