Разумишкин объяснил проблемы зимней уборки 2024 года

Власти решили проблему в Петроградском районе.

Несмотря на трудности, возникшие в процессе уборки улиц и тротуаров в зимний период 2023/24 года, власти Петербурга предприняли шаги для улучшения ситуации. Коммунальные службы подтвердили эффективность предварительной уборки, покрывая дороги специальным составом еще до появления гололеда. Этот эксперимент оказался успешным, и в будущем его могут применить для уборки пешеходных зон.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин сообщил об этом во время прямой линии с горожанами, отвечая на вопрос местной жительницы о планах Смольного по борьбе с гололедом на тротуарах, включая территории возле социальных объектов.

Кроме того, власти решили проблему зимней уборки в Петроградском районе. В новом сезоне технику планируется разместить на новой автоплощадке под мостом Бетанкура, где будет находиться специализированная техника для уборки узких улиц и тротуаров.

Ранее мы сообщили о том, что за 5 лет в Петербурге в 486 домах заменили аварийные конструкции.

Фото: Piter.TV